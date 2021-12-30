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فيروس كورونا يضرب 3 لاعبين جدد من برشلونة من بينهم الزلزولي

الرياضة

فيروس كورونا يضرب 3 لاعبين جدد من برشلونة من بينهم الزلزولي
JOSEP LAGO
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أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس أن لاعب وسطه فيليب كوتينيو والمدافع سيرجينو ديست والجناح عبد الصمد الزلزولي أصيبوا بفيروس كورونا.

وأصدر برشلونة بيانا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيه أن "تحاليل الثلاثي سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي بشأن فيروس كورونا، جاءت إيجابية".
 
وأضاف البيان: "الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

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وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الكتالوني إلى 10 لاعبين، حيث سبق أن أعلن البارسا أمس عن إصابة الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي.
 
وقبلهما أصيب بالفيروس أيضا الرباعي داني ألفيس وكليمو لينجليه وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي.
 
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، يوم الأحد المقبل، مع استئناف الليغا ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

ويعاني ريال مدريد صاحب الصدارة أيضا من عدد من الإصابات بالعدوى في صفوفه من بينهم لوكا مودريتش وغاريث بيل ومارسيلو.

المصدر: twitter/FCBarcelona

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