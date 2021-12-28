نابولي يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه المكسيكي هيرفينغ لوزانو البالغ 26 عاما بفيروس كورونا أثناء تواجده في بلاده لقضاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأضاف نابولي أن لوزانو يخضع للعزل في منزله بالمكسيك، لحين تحول نتيجة اختباره إلى سلبية، حتى يستطيع العودة إلى إيطاليا.

📌 Hirving Lozano has tested positive for Covid-19 after a molecular test in Mexico. The player, who has been vaccinated, is asymptomatic and will undergo a period of isolation at his house pic.twitter.com/bVcG32NTpj — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 28, 2021

ولوزانو هو ثالث لاعب في نابولي يصاب بفيروس كورونا هذا الشهر، بعد فابيان رويز ولورنزو إنسيني.

وأكد نابولي أن اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض، بعدما حصل الجميع على لقاح كورونا من قبل.

وخاض لوزانو 26 مباراة مع نابولي هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات