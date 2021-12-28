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نابولي يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

الرياضة

نابولي يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا
AFP Filippo MONTEFORTE
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أعلن نادي نابولي الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه المكسيكي هيرفينغ لوزانو البالغ 26 عاما بفيروس كورونا أثناء تواجده في بلاده لقضاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأضاف نابولي أن لوزانو يخضع للعزل في منزله بالمكسيك، لحين تحول نتيجة اختباره إلى سلبية، حتى يستطيع العودة إلى إيطاليا.

ولوزانو هو ثالث لاعب في نابولي يصاب بفيروس كورونا هذا الشهر، بعد فابيان رويز ولورنزو إنسيني.

وأكد نابولي أن اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض، بعدما حصل الجميع على لقاح كورونا من قبل.

وخاض لوزانو 26 مباراة مع نابولي هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات

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