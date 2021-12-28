والدة رونالدو تكشف موعد اعتزاله

تحدثت ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موعد اعتزال نجلها عالم الساحرة المستديرة.

وقالت أفيرو خلال لقاء صحفي: "لقد سألت رونالدو عما إذا كان يريد أن يصبح مدربا عندما يعتزل اللعب. أجاب أنه يريد الاستمتاع بحياته. سوف يلعب حتى يبلغ سن الـ40".

🔮 Мама Криша рассказала о будущем сына.



🗣 «Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет». pic.twitter.com/ZMVdoCPe2J — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 28, 2021

Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Aveiro: "Oğlum 40 yaşına kadar futbol oynayacak." (The Scottish Sun) pic.twitter.com/JmgGUTEAUd — Sportcell (@sportcelltr) December 28, 2021

وسبق لأفيرو أن صرحت في مايو عام 2018 عندما كان رونالدو يبلغ 33 عاما ويتألق في صفوف ريال مدريد الإسباني، أنه سيستمر بالملاعب لمدة 3 أو 4 سنوات، قائلة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية حينذاك: "هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون حتى 37 عاما، في النهاية كريستيانو بشر وليس آلة، لكنه سيستمر في اللعب طالما يمكنه ذلك، على ما أعتقد لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى".

Maria Dolores, mère de Cristiano Ronaldo, en entretien exclusif dans @lemaglequipe, disponible ce samedi avec le journal L'Équipe.



À découvrir en avant-première 👉 https://t.co/ZaqikMpculpic.twitter.com/yUghIhfBJL — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 11, 2018

المصدر: وكالات