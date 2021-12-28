حصاد العرب في دوريات أوروبا.. صلاح المتألق والزلزولي يقتحم المشهد

تألق عدد من اللاعبين العرب في الملاعب الأوروبية خلال عام 2021، فمنهم من قدم مستويات مميزة قاد بها فريقه للتتويج بأهم الألقاب في القارة العجوز، وآخرون حطموا معها الأرقام القياسية.

المصري محمد صلاح:

يتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفا، وسجل صلاح في فوز ليفربول على نورويتش (3-0) ليصبح أول لاعب يسجل في المباراة الأولى من البريميرليغ في 5 مواسم متتالية.

كما سجل هدفه رقم 100 في الدوري الممتاز بقميص "الريدز" بالتسجيل في التعادل (3-3) أمام برينتفورد، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ ليفربول، وذلك في 151 مباراة.

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وبات صلاح أول لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يسجل في 9 مباريات متتالية، بالتسجيل في الفوز على أتلتيكو مدريد (3-2) في دوري الأبطال، وبفضل الهدف الثاني بات أفضل هداف في تاريخ الريدز بالمسابقة برصيد 31 هدفا.

وسجل صلاح هاتريك في الفوز على مانشستر يونايتد بخماسية، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ البريميرليغ، متخطيا ديديه دروغبا، كما حل في المركز السابع في قائمة الكرة الذهبية.

الجزائري رياض محرز:

توج محرز الموسم الماضي مع فريقه مانشستر سيتي بلقب البريمرليغ للمرة الثالثة في تاريخه، وتوج أيضا بكأس الرابطة، وقاد السيتي للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وبمشاركة محرز أمام ليدز في الجولة الـ17، بات النجم الجزائري ثالث لاعب إفريقي يصل إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ناديين مختلفين، وحل محرز في المركز الـ20 في جائزة الكرة الذهبية، وينافس على الفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف لهذا العام.

المغربي حكيم زياش:

انضم زياش لصفوف تشيلسي مع بداية الموسم الماضي، ونجح في التتويج بدوري الأبطال، كما سجل في السوبر الأوروبي أمام فياريال، ليقود البلوز للتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 23 عاما، وحل وصيفا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

المغربي أشرف حكيمي:

بات حكيمي أغلى لاعب عربي في صفقات الانتقال، بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادما من إنتر مقابل 70 مليون يورو.

وقبل الانتقال إلى باريس، توج الموسم الماضي رفقة إنتر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولي منذ موسم (2009- 2010)، ويتصدر حكيمي ترتيب الدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان برصيد 46 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين.

المغربي ياسين بونو:

ساهم هذا الحارس المغربي في إنهاء فريقه إشبيلية للدوري الإسباني الموسم الماضي بالمركز الرابع وضمان بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال، ويحتل وصافة جدول ترتيب الليغا هذا الموسم.



وحل بونو في المركز الثالث في جائزة زامورا التي تقدمها صحيفة "ماركا"، وسجل بونو في شباك بلد الوليد في شهر مارس الماضي أول هدف في مسيرته.

المغربي يوسف النصيري:

قدم المهاجم المغربي النصيري أداء بارزا بقميص إشبيلية في بداية العام، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني في شهر يناير الماضي، ولكنه عانى من الإصابات هذا الموسم ليبتعد عن العديد من المباريات.

الجزائري سعيد بن رحمة:

شارك بن رحمة في 30 مباراة في الدوري الموسم الماضي، ليساعد وست هام على احتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي.

وخاض 17 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، كما سجل 3 أهداف في الدوري الأوروبي، ليساعد فريقه في التأهل لدور الـ16 في المسابقة، واحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

الجزائري إسماعيل بن ناصر:

لعب بن ناصر دورا هاما في احتلال ميلان وصافة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وعودته للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب، وعلى الرغم من توديع "الروسونيري" لمسابقة دوري الأبطال، لكنه ينافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم باحتلال المركز الثاني.

الجزائري عيسى مندي:

انضم مندي لصفوف فياريال الصيف الماضي، ولكنه لم يحظ بأفضل بداية بعد إهداره ركلة ترجيح في خسارة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، ولكنه تأهل مع فريقه إلى دور الـ16 في دوري الأبطال.

المغربي عبد الصمد الزلزولي:

أصبح الزلزولي البالغ 20 عاما أحد أهم لاعبي برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وشارك في مباراة إشبيلية وشكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق الأندلسي.

المصدر:"وكالات"