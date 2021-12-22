شارك في اختيار أفضل لاعب عربي محترف بأوروبا

شهد العام 2021 تألق العديد من اللاعبين العرب في الملاعب الأوروبية، منهم من أكد علو كعبه، ومنهم من بدأ يشق طريقه بقوة ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في ملاعب القارة العجوز.

ووضع موقع RT قائمة ضمت أشهر وأفضل اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية، لاختيار الأفضل بينهم في العام 2021.

ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سيستمر حتى الـ31 من ديسمبر الجاري على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية في الأول من يناير 2022.

المصدر:RT