الروسي روبليف يعلن إصابته بكوفيد-19

أعلن لاعب التنس الروسي، أندريه روبليف، الاثنين، إصابته بفيروس كوفيد-19، ما يضع مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المرتقبة بين 17 و30 يناير المقبل في دائرة الخطر.

وكتب اللاعب البالغ 24 عاما على تويتر: "أنا حاليا في برشلونة، ولسوء الحظ جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية".

وأضاف المصنف الخامس عالميا:"لقد دخلت في حجر صحي، واحترم كل البروتوكولات تحت إشراف الأطباء".

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وتابع روبليف: "لقد تلقيت التلقيح بالكامل وأستعد لكأس ATP (من 1 إلى 9 يناير) وبطولة أستراليا المفتوحة (17-30 يناير). أحتاج الآن إلى التعافي، ولن أتوجه إلى ملبورن، إلا عندما يكون الوضع آمنا للجميع".

وسبق أن أعلن الكندي دنيس شابوفالوف، المصنف 14 عالميا، الأحد، إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد وصوله إلى سيدني حيث ستقام كأس ATP.

تواجه اللاعبان الأسبوع الماضي في أبوظبي التي استضافت كالعادة كل عام دورة استعراضية شارك فيها الإسباني رافائيل نادال والسويسرية بليندا بنسيتش والتونسية أنس جابر والبريطانية إيما رادوكانو، وجميعهم أصيبوا بفيروس كورونا.

المصدر: "أ ف ب"