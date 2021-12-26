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تشيلسي يقلب الطاولة على أستون فيلا في "البوكسينغ داي"

الرياضة

تشيلسي يقلب الطاولة على أستون فيلا في
Reuters ANDREW BOYERS
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خرج فريق تشيلسي بفوز ثمين من ملعب مضيفه أستون فيلا (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات جولة "البوكسينغ داي" الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أستون فيلا بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع رييس جاميس في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد تشيلسي بثلاثة أهداف متتالية، حيث سجل الإيطالي جورجينيو هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (34 و90)، وتخللهما هدف زميله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنغهام.

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وحقق تشيلسي أول فوز له بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة حصدها من 18 مباراة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر:  RT 

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