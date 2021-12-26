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توتنهام يسعد جماهيره في "البوكسينغ داي"

الرياضة

توتنهام يسعد جماهيره في
Reuters HANNAH MCKAY
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فاز فريق توتنهام هوتسبر على ضيفه كريستال بالاس (3-0)، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات جولة "البوكسينغ داي" التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية توتنهام كل من المهاجمين، هاري كين، والبرازيلي لوكاس مورا، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، في الدقائق (32، 34، 74) على الترتيب.

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وأكمل كريستال بالاس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الإيفواري في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب " توتنهام هوتسبر" في العاصمة لندن.

ورفع توتنهام هوتسبر رصيده بعد هذا الفوز إلى 29  نقطة حصدها من 16 مباراة، ويحتل المركز الخامس جدول ترتيب "البريمير ليغ".

في حين توقف رصيد كريستال بالاس سيتي عند 20 نقطة حصدها من 18 مباراة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر:  RT 

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