شاهد.. فيوتشر يرد التحية للأهلي
أدرك نادي فيوتشر التعادل أمام ضيفه الأهلي في الشوط الثاني للمباراة الجارية بينهما مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة 7 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسجل المهاجم الأهلاوي محمد شريف هدف التقدم "للمارد الأحمر" مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.
عبد القادر يصنع وشريف يفتتح النتيجة مبكرًا للأهلي في مرمى فيوتشر ⚽️— Kora Plus (@KoraPlusEG) December 26, 2021
تابعوا البث المباشر عبر https://t.co/DRCFtvZoD8 📺#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/5NwhFZMFDr
ورد المهاجم كريم نيدفيد بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 من عمر المباراة المقمة على استاد السلام بالقاهرة.
كريم نيدفيد يُسجل هدف التعادل في شباك الأهلي بعد عرضية أرضية رائعة من أحمد عاطف ⚽️— Kora Plus (@KoraPlusEG) December 26, 2021
تابعوا البث المباشر عبر https://t.co/DRCFtvZoD8 📺#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/Gnh2CpXtJd
المصدر: RT
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