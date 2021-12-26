شاهد.. فيوتشر يرد التحية للأهلي

أدرك نادي فيوتشر التعادل أمام ضيفه الأهلي في الشوط الثاني للمباراة الجارية بينهما مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة 7 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي محمد شريف هدف التقدم "للمارد الأحمر" مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

عبد القادر يصنع وشريف يفتتح النتيجة مبكرًا للأهلي في مرمى فيوتشر ⚽️



تابعوا البث المباشر عبر https://t.co/DRCFtvZoD8 📺#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/5NwhFZMFDr — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 26, 2021

ورد المهاجم كريم نيدفيد بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 من عمر المباراة المقمة على استاد السلام بالقاهرة.

كريم نيدفيد يُسجل هدف التعادل في شباك الأهلي بعد عرضية أرضية رائعة من أحمد عاطف ⚽️



تابعوا البث المباشر عبر https://t.co/DRCFtvZoD8 📺#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/Gnh2CpXtJd — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 26, 2021

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المصدر: RT