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شاهد.. فيوتشر يرد التحية للأهلي

الرياضة

شاهد.. فيوتشر يرد التحية للأهلي
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أدرك نادي فيوتشر التعادل أمام ضيفه الأهلي في الشوط الثاني للمباراة الجارية بينهما مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة 7 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي محمد شريف هدف التقدم "للمارد الأحمر" مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم كريم نيدفيد بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 من عمر المباراة المقمة على استاد السلام بالقاهرة.

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التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام فيوتشر
التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام فيوتشر

المصدر: RT 

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