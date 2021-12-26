ليفربول يكرر سيناريو صلاح مع ماني وكيتا

يسعى فريق ليفربول للاحتفاظ بالثنائي السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، للمشاركة في مباراة تشيلسي، المقررة يوم 2 يناير 2022، ضمن الجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول ضمن مشاركة محمد صلاح في المباراة أمام تشيلسي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري، بتأجيل انضمام اللاعب إلى معسكر "الفراعنة" استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقررة إقامتها خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022، في الكاميرون.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول لم يصل حتى الآن إلى اتفاق مماثل مع الاتحادين السنغالي والغيني لحسم مصير ماني وكيتا.

وأشارت "ميرور" إلى أن "الريدز" حصل على دفعة أخرى عقب تعافي الثلاثي فيرجيل فان دايك، وكورتيس جونز، وفابينيو، من الإصابة بفيروس كورونا، وسيعودون للمشاركة في المباريات ضد ليستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول تلقى المزيد من الأخبار السارة، بعد أن أوصت الحكومة البريطانية، بتقليل مدة العزل الصحي، ما يعني أن الإسباني تياغو ألكانتارا من المحتمل أن يكون متاحا ضد تشيلسي.

المصدر: وكالات