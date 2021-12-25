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محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته.. صور

الرياضة

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته.. صور
AFP PAUL ELLIS
صورة من الأرشيف
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واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، احتفالاته بأعياد الميلاد "الكريسماس"، بعد الاحتفال بها رفقة زملائه والجهاز الفني "للريدز"، مساء الجمعة، في مقر تدريبات النادي.

ونشر محمد صلاح، مساء اليوم السبت، صورة له رفقة عائلته وهو يحتفل بالكريسماس، عبر "إنستغرام" وأرفقها بعبارة: "عيد ميلاد مجيد".

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته.. صور
instagram/mosalah

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وتأجلت مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل، ضمن جولة "البوكسينج داي" الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات 

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