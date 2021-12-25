المغربي الزلزولي يحسم رسميا موقفه من تمثيل أي منتخب

حسم المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، قراره تجاه المنتخب الذي يريد تمثيله خلال الفترة المقبلة.

واستدعى البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، الزلزولي لخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 كانون و6 شباط 2022.

بيد أن تقارير صحفية، أكدت ممارسة الاتحاد الإسباني، ضغوطًا على الزلزولي، من أجل إقناعه بعدم تمثيل المغرب في الكان، وإغراء نجم برشلونة بتمثيل منتخب "فوريا لا روخا".

ومع ذلك، فإن الزلزولي لم يلتفت لإغراءات الاتحاد الإسباني، وحسم قراره بتمثيل منتخب المغرب، بدءا من كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وعدل الزلزولي بياناته عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وكتب فيها: "لاعب برشلونة ومنتخب المغرب".

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المصدر: وكالات