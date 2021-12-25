فيديو مؤثر.. رد فعل زملاء لاعب جزائري فارق الحياة بسكتة قلبية!

أصيب لاعبو فريق مولودية سعيدة الجزائري لكرة القدم، بصدمة كبيرة بسبب فاجعة وفاة زميلهم سفيان لوكار، ظهر اليوم السبت، بسكتة قلبية خلال مباراة فريقه أمام جمعية وهران.

واصطدم سفيان لوكار (28 سنة) في الدقيقة الـ26 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، بحارس مرمى فريقه بن دولة، وفقا لموقع الخبر.

وتلقى لوكار الإسعافات من طرف الطاقم الطبي، وتمكن من استئناف اللعب.

لكن عودة لوكار إلى الملعب لم تستمر طويلا حيث سرعان ما سقط بمفرده على أرضية الميدان في الدقيقة الـ35 ما استدعى تدخل الطاقم الطبي من جديد حيث حاول مساعدته على استرجاع وعيه، ولكن بدون جدوى، ما اضطر لنقله إلى المستشفى، ليفارق الحياة في الطريق.

وبلغ الخبر الحزين مسامع لاعبي الفريقين بينما كانوا في غرف تبديل الملابس ما بين الشوطين، وهو ما اضطر حكم اللقاء لتوقيفه، ليصيب اللاعبون بصدمة كبيرة وتسود حالة من الحزن الشديد.

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المصدر: وكالات