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وفاة لاعب جزائري إثر سكتة قلبية (فيديو)

الرياضة

وفاة لاعب جزائري إثر سكتة قلبية (فيديو)
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توفي لاعب وقائد فريق مولودية سعيدة الجزائري لكرة القدم، سفيان لوكار، ظهر اليوم السبت، بسكتة قلبية خلال مواجهة فريقه أمام جمعية وهران، بملعب الحبيب بوعقل.

وتوفي المدافع سفيان لوكار (28 عاما)، بسكتة قلبية، في الطريق إلى المستشفى، وبعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه.

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المصدر: وكالات 

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