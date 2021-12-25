رونالدو ينشر صورة عائلية احتفالا بأعياد الميلاد

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بمناسبة أعياد الميلاد.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" وهو داخل منزله مع عائلته المكونة من شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز وأطفالهما، إضافة إلى والدته وآخرين، وأرفقها برسالة تهنئة، جاء فيها: "من كل قلبي، أتمنى لكم جميعا عيد ميلاد سعيدا!".

ومن المقرر أن يحل فريق مانشستر يونايتد بقيادة رونالدو ضيفا على نادي نيوكاسل يونايتد مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري "البريمير ليغ".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعد 16 مباراة.

وفي ما يلي ترتيب الستة الأوائل في الدوري:

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1- مانشستر سيتي – 44 نقطة (18 مباراة)

2- ليفربول – 41 نقطة (18 مباراة)

3- تشيلسي – 38 نقطة (18 مباراة)

4- أرسنال – 32 نقطة (18 مباراة)

5- وست هام يونايتد – 28 نقطة (17 مباراة)

6- مانشستر يونايتد – 27 نقطة (16 مباراة).

المصدر: RT