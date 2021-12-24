 
مباشر
عاجل
القوى الغربية تطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

زميل رونالدو ساخرا منه بعد الخسارة: كريستيانو هل أنت بخير؟

الرياضة

زميل رونالدو ساخرا منه بعد الخسارة: كريستيانو هل أنت بخير؟
Reuters PETER CZIBORRA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s19l

سخر الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، من زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارته خلال تدريبات "الشياطين الحمر".

ونشر ماتيتش صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لفريقه بعد الفوز على رونالدو في تدريبات "الشياطين الحمر"، معلقا عليها: "الفريق الفائز!، كريستيانو، هل أنت بخير؟".

إقرأ المزيد
رونالدو ينهي عام 2021 هدافا ليوفنتوس رغم رحيله لمانشستر يونايتد (فيديو)
رونالدو ينهي عام 2021 هدافا ليوفنتوس رغم رحيله لمانشستر يونايتد (فيديو)

وأراد ماتيتش استفزاز زميله البرتغالي، نظرا لاعتياد "صاروخ ماديرا" التباهي دائما بانتصاره في التدريبات على زملائه.

وتأجلت آخر مباراتي مانستر يونايتد ضد كل من برينتفورد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد لاعبو مانشستر يونايتد للتدريبات هذا الأسبوع، استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الـ19 من "البريميرليغ".

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا