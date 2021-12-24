زميل رونالدو ساخرا منه بعد الخسارة: كريستيانو هل أنت بخير؟

سخر الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، من زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارته خلال تدريبات "الشياطين الحمر".

ونشر ماتيتش صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لفريقه بعد الفوز على رونالدو في تدريبات "الشياطين الحمر"، معلقا عليها: "الفريق الفائز!، كريستيانو، هل أنت بخير؟".

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وأراد ماتيتش استفزاز زميله البرتغالي، نظرا لاعتياد "صاروخ ماديرا" التباهي دائما بانتصاره في التدريبات على زملائه.

وتأجلت آخر مباراتي مانستر يونايتد ضد كل من برينتفورد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد لاعبو مانشستر يونايتد للتدريبات هذا الأسبوع، استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الـ19 من "البريميرليغ".

المصدر: وكالات