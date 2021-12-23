رونالدو ينهي عام 2021 هدافا ليوفنتوس رغم رحيله لمانشستر يونايتد (فيديو)

احتفظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة هدافي فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي لعام 2021، رغم رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي، إلى فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018، وحل عنه في الميركاتو الصيفي الماضي، عائدا إلى مسرح الأحلام "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما منذ أن رحل عنه إلى ريال مدريد الإسباني.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" 20 هدفا بقميص يوفنتوس "البيانكونيري" في جميع المسابقات، خلال العام الجاري 2021، الذي أنهاه متربعا على عرش صدارة هدافي "السيدة العجوز" رغم رحيله منذ نحو 6 أشهر، وآخر هدف له مع الفريق الإيطالي في مايو الماضي.

وواصل النجم البرتغالي هوايته في كسر الأرقام القياسية وتسجيل الأهداف، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد أيضا، فقد أحرز 13 هدفا خلال 18 مباراة لعبها بقميص "الشياطين الحمر" في كل المسابقات منذ عودته إلى "أولد ترافورد" في أغسطس الماضي.

Cristiano Ronaldo gets last laugh over Juventus as Manchester United star claims 2021 record https://t.co/Eeu3Fwmv4Q — Man United News (@ManUtdMEN) December 23, 2021

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وأنهى رونالدو العام 2021 كأفضل هداف ليس فقط لنادي يوفنتوس فقط، بل ولفريق مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال أيضا.

وشارك كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في 135 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 101 هدف، إضافة إلى 26 تمريرة حاسمة، وفاز بـ5 ألقاب مع الفريق الإيطالي.

المصدر: وكالات