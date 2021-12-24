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شاهد.. ملاكم روسي يداعب دبا ضخما ويطعمه

الرياضة

شاهد.. ملاكم روسي يداعب دبا ضخما ويطعمه
Sputnik
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شارك الملاكم الروسي، دميتري كودرياتشوف، متابعيه على موقع تبادل الصور "إنستغرام" مقطع فيديو، وهو يلعب مع دب ضخم ويطعم آخر أصغر منه بالملعقة.

وأرفق كودرياتشوف مقطع الفيديو بـ"تدوينة" كتب فيها: "تقاسم وجبة غدائك مع صديقك".

وعلق الملاكم على الفيديو التالي، قائلا: "اعطي العشاء للدب".

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يذكر أن دميتري كودرياتشوف (36 عاما) خاض 29 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، وحقق 24 انتصارا منها 23 بالضربة القاضية.

المصدر: وكالات 

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