شاهد.. ملاكم روسي يداعب دبا ضخما ويطعمه

شارك الملاكم الروسي، دميتري كودرياتشوف، متابعيه على موقع تبادل الصور "إنستغرام" مقطع فيديو، وهو يلعب مع دب ضخم ويطعم آخر أصغر منه بالملعقة.

وأرفق كودرياتشوف مقطع الفيديو بـ"تدوينة" كتب فيها: "تقاسم وجبة غدائك مع صديقك".

وعلق الملاكم على الفيديو التالي، قائلا: "اعطي العشاء للدب".

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يذكر أن دميتري كودرياتشوف (36 عاما) خاض 29 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، وحقق 24 انتصارا منها 23 بالضربة القاضية.

المصدر: وكالات