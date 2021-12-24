خاليلوزيتش يكشف سبب استبعاده زياش عن قائمة المغرب لكأس إفريقيا

كشف مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خاليلوزيتش، سبب عدم استدعائه صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، للمشاركة مع "أسود الأطلس" في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وقال خاليلوزيتش عن استبعاد زياش خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس للإعلان عن قائمة المنتخب المغربي، إن "انسجام المجموعة مسألة هشة وبعض السلوكات السيئة يمكن أن تزعزعها".

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وأضاف: "هناك أجواء جيدة حاليا، ولن أسمح لأحد بإفساد ذلك".

وشهدت علاقة المدرب البوسني بالنجم المغربي توترا، أدى إلى استبعاده عن لائحة المنتخب في الفترة الأخيرة، لأسباب انضباطية، على غرار نصير مزراوي المتألق بدوره بشكل لافت مع أياكس أمستردام هذا الموسم.

ويعول "أسود الأطلس"، أبطال القارة السمراء مرة وحيدة عام 1976، خلال النهائيات المرتقبة في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، على لاعبين جلهم محترفون في نواد أوروبية، في مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، ومهاجما نادي إشبيلية الاسباني يوسف النصيري، ومنير الحدادي.

وضمت قائمة المنتخب المغربي لكأس إفريقيا 25 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، رومان سايس، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان شاكلة.

في خط الوسط: أيمن برقوق، سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناهي، إلياس شاعر، عمران لوزا، سليم أملاح.

في خط الهجوم: منير حدادي، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم "الكاميرون 2021"، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الغابون، غانا، وجزر القمر.

المصدر: وكالات