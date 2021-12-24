 
مباشر

شاهد.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية

الرياضة

شاهد.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية
نجم برشلونة يحتفل بزفافه على فتاة مغربية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s13y

احتفل الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، أمس الخميس، بعقد قرانه على فتاة مغربية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا وفيديوهات لحفل الزواج، الذي ظهر فيه ديمبيلي وزوجته بالزي المغربي، كما قاما بأداء "زفة" على الطريقة المغربية.

واستغل ديمبيلي الإجازة التى حصل عليها لاعبو البارسا، لقضاء أعياد الميلاد (الكريسماس)، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 24 عاما، قد رحب بتجديد عقده مع برشلونة، وصرف النظر عن فكرة الرحيل من البارسا.

شاهد.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية

شاهد.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية
شاهد.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا