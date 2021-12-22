هندرسون: الدوري الإنجليزي لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية

قال قائد ليفربول جوردان هندرسون، إن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وتأجلت عشر مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر بسبب تفشي الفيروس وظهور 90 إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، لكن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية: "أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19".

وأضاف: "لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم .. أعتقد أن اللاعبين يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في هذه الظروف".

وتابع الدولي الإنجليزي: "سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل".

ويستضيف ليفربول منافسه ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ثم يلعب مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز، الأحد المقبل.

المصدر: رويترز