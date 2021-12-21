متحدثا عن الخيانة.. إيتو يهاجم عددا من رؤساء الاتحادات الإفريقية

تحدث رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو عن "خيانة" بعض رؤساء الاتحادات الإفريقية التي تقف ضد قراره.

وكان إيتو قد تحدى الجميع بما فيهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني انفانتينو، ورئيس "الكاف" باتريس موتسيبي وعدد من الأسماء التي تقف ضد تنظيم الكاميرون للطبعة المقبلة لـ"كان" في وقتها المحدد.

كما أكد إيتو، في تصريح لـ"كنال سبور أفريك بلوس"، قائلا: "لا أرى سببا واحدا مقنعا لعدم إقامة كأس أمم إفريقيا بموعدها، في كل الحالات الاتحاد الكاميروني الذي أمثله سيدافع إلى آخر رمق ضد الأصوات المنادية بالتأجيل".

وأضاف نجم الكرة الكاميرونية السابق: "بطولة أمم أوروبا لعبت سنة 2020 في عدة مدن أوروبية و في ملاعب ممتلئة بالجماهير و الحال أننا كنا وقتها في قلب الأزمة الصحية و لم تحصل أي تداعيات".

واستدل إيتو: "لماذا ينادون الآن بعدم اقامة كان الكاميرون في موعدها. أعطوني سببا واحدا مقنعا". إلا إذا كانوا يريدون أن يقولوا لنا كما جرت العادة أننا لا نساوي شيئا و أنه علينا أن نرضخ لإملاءاتهم. إن أرادوا أن يقولوا لنا هذا فليقولوها لنا بوضوح".

وفجر إيتو غضبه في وجه عدد من رؤساء المنتخبات "الشيء المخجل في الموضوع هو: أن ثمة أطراف إفريقية متعاونة معهم".

المصدر: وكالات