ممثل يسقط بطلا سابقا للفنون القتالية المختلطة بضربة قاضية "مميتة".. فيديو

فجر الممثل والمدون الأمريكي، جيك بول، مفاجأة كبيرة بفوزه على مواطنه، تايرون وودلي، البطل السابق لـ"UFC" للفنون القتالية المختلطة، بالضربة القاضية في نزال جمعهما بقواعد الملاكمة.

ووجه "المدون" بول لكمة قوية بيمناه أسقطت تايرون وودلي على وجهه على الحلبة في الجولة السادسة من النزال، الذي أقيم في مدينة تامبا، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وسبق أن فاز جيك بول على تايرون وودلي في النزال الذي جمعهما يوم 29 أغسطس الماضي، على حلبة "Rocket Mortgage FieldHouse" في مدينة كليفلاند، بولاية أوهايو الأمريكية، ولكن بالنقاط بنتيجة (77-75، 75-77، 78-74).

في البداية، كان من المفترض أن يواجه بول الملاكم البريطاني المحترف تومي فيوري، الشقيق الأصغر لبطل العالم الشهير للوزن الثقيل تايسون فيوري، ولكن وودلي حل محل الملاكم البريطاني.

وحقق جيك بول (24 عاما)، الذي اكتسب شهرة وشعبية على موقع "YouTube"، وبعدها سار على خطى شقيقه الممثل والمدون، لوجان بول، وبدأ بتنظيم نزالات استعراضية، حقق انتصاره الخامس في خامس مواجهة خاضها حتى الآن على حلبات الملاكمة.

يذكر أن تايرون وودلي (39 عاما) حقق 19 انتصارا ضمن منافسات اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة "MMA"، خلال 8 سنوات مقابل 7 هزائم وتعادل واحد، قبل أن يتم طرده من الاتحاد في أبريل الماضي.

المصدر: وكالات