السعودي نواف التمياط يمسح علم إسرائيل في مباراة لأساطير كرة القدم بقطر

انتشرت صور للنجم السعودي السابق نواف التمياط بقميص بدى فيه العلم الإسرائيلي مطموسا وذلك أثناء مشاركته في مباراة استعراضية بين "أساطير العرب" ضد "أساطير العالم" في قطر.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن لاعبا سعوديا بدا وكأنه طمس علم إسرائيل من قميصه الرسمي الذي شارك به في المباراة استعراضية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هامش بطولة كأس العرب 2021 المقامة في دولة قطر.

وأقيمت المباراة على ملعب الثمامة، ارتدى الفريقان قمصانا باللونين الأبيض والأزرق مطبوع عليها أعلام جميع الدول الأعضاء الـ 211 في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منها علم إسرائيل.

شوفوا حركة نواف التمياط بالتيشرت اليوم مباراة نجوم العالم ياخيي ابو بندر حب اكثر لاعب احبه خارج الاتحاد 🤍 .. pic.twitter.com/hCqgMjy2Tb — يبُاش | خوي حمدالله (@xq_1) December 18, 2021

ويأتي الحادث بعد انسحاب ثلاثة لاعبين جزائريين من المباراة احتجاجا على تواجد المدرب الإسرائيلي لفريق "أساطير العالم"، أفرام غرانت.

وقرر الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش الانسحاب من المشاركة بسبب تواجد غرانت كمدرب للفريق المنافس.

وكان غرانت مدربا لتشيلسي الإنجليزي في السابق، وشغل منصب مدرب المنتخب الإسرائيلي من 2002 إلى 2006.

RT

إقرأ المزيد

وفاز "أساطير العرب" بالمباراة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن موقع "الفيفا" تجنب الإشارة إلى خطوة اللاعب السعودي أو مقاطعة المباراة من اللاعبين الجزائريين.

وشارك في المباراة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والنجم البرازيلي كافو والفرنسي مارسيل دو ساييه وكريستيان كاريميو ولويس هيرنانديز وأندريا بيرلو ونونو جوميز ويايا توريه ويوري دجوركاييف وآخرون.

بينما شارك مع فريق نجوم العرب وائل جمعة لاعب مصر السابق ومدير الكرة الحالي لمنتخب الفراعنة، واللاعب السعودي السابق سامي الجابر ومواطنه نواف التمياط، والحارس العماني علي الحبسي وعماد الحوسني والمغربي حسين خرجه والقطري الشيخ خليفة بن حمد الثاني وكذلك محمد سعدون الكواري المذيع في شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية.

وشارك نواف التمياط، أسطورة الكرة السعودية، إلى جانب النجم البرازيلي كافو، في تقديم الكأس إلى المنتخب الجزائري الذي توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

المصدر: timesofisrael