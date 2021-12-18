3 نجوم عرب ينسحبون من مباراة أساطير العالم بسبب مشاركة إسرائيلي

أعلن ثلاثة نجوم سابقين عالميين في كرة القدم انسحابهم من مباراة أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي فيها.

وانسحب الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي" وذلك حسب ما ذكره موقع "أوراس".

وقالت مصادر إعلامية، إن المباراة شهدت مشاركة عدة نجوم عرب بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.

وقاد فريق نجوم العالم اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، بمشاركة خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.

وتغلب فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب.

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وأقيمت المباراة بملعب الثمامة على هامش بطولة كأس العرب 2021 المقامة في دولة قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

يذكر أن المباراة أدارها أسطورتا التحكيم، الإيطالي بيير لويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا، اللذان كانا حاضرين منذ بداية بطولة كأس العرب لمراقبة مردود الحكام الأجانب الذين تم تكليفهم بإدارة مباريات هذه المنافسة.

المصدر: "وكالات"