بعد تتويجه بلقب "كأس العرب".. بلايلي يفي بوعده لممثل كوميدي راحل (صورة)

بعد إسدال الستار على بطولة كأس العرب 2021 بقطر، بتتويج المنتخب الجزائري على حساب نظيره التونسي، احتفل نجم "الخضر" يوسف بلايلي بطريقة خاصة.

واختار بلايلي التعبير عن وفائه لذكرى الفنان الكوميدي الراحل محمد بن جديد المعروف فنيا بـ"هواري بوضو"، والذي كان قد دعمه في أحلك فترات مسيرته الكروية.

وأصبح اسم الفنان المتوفي في أبريل الماضي عن عمر ناهز الـ 55، بعد صراع مرير مع السرطان، بين العبارات الأكثر بحثا على "فيسبوك"، مباشرة عقب نهاية مواجهة نهائي "مونديال العرب"، وذلك إثر لقطة الوفاء التي صنعها بلايلي، عندما أظهر قميصا مكتوبا عليه:"شكرا أبي، رحمك الله يا الهواري بوضو".

وربطت بلايلي علاقة جيدة مع الممثل إبن منطقته وهران، وهو الذي ظهر معه في فيديو شهير، طالب فيه الممثل المعروف بوضو من الجميع والمسؤولين عن اتحاد كرة القدم الجزائري بإعطاء بلايلي فرصة حمل ألوان المنتخب الوطني عندما كان اللاعب الشاب يقضي فترة عقوبة بالتوقيف، في قضيته الشهيرة قبل سنوات " تعاطي الكوكايين"، وحرم وقتها من اللعب داخليا ودوليا لمدة عامين.

ورغم أنه قد تجاوز القضية، إلا أنه لم يتجاوز أو يتناسى موقف الراحل "بوضو" في ذلك الوقت العصيب.

كما وفى ابن مدينة وهران وعده عندم سلم الكأس لولده وهو الذي وعد بتنفيذ ذلك على أرض الواقع في آخر تصريحات للإعلاميين.

ونال بلايلي جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في النسخة العاشرة من المسابقة والتي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

المصدر: RT