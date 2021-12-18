برشلونة يفوز بشق الأنفس على إلتشي في "الليغا" (فيديو)

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه إلتشي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثلاثية برشلونة كل من فيران جوتغلا بلانك وجافي ونيكولاس غونزاليس في الدقائق 16 و19 و85 على التوالي، بينما سجل ثنائية الضيوف تيتي مورينتي وبيري ميلا في الدقيقتين 62 و63 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد إلتشي عند 15 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT