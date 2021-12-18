أمير قطر يهنئ الجزائر بلقب كأس العرب (فيديو)

هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المنتخب الجزائري بتتويجه بكأس العرب بكرة القدم التي استضافتها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري.

وكتب أمير قطر عبر حسابه في "تويتر": "أبارك للمنتخب الجزائري فوزه المستحق بكأس العرب 2021. كانت بطولة مميزة عكست تطور الكرة العربية، ونتطلّع للقائكم العام القادم في كأس العالم 2022 …".

كما أهنئ منتخبنا الوطني على فوزه اليوم وحصوله على المركز الثالث وبالمستوى الذي ظهر فيه خلال البطولة. مع تمنياتي لهم بالتوفيق في قادم المشاركات. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2021

وأضاف: "كما أهنئ منتخبنا الوطني على فوزه اليوم وحصوله على المركز الثالث وبالمستوى الذي ظهر فيه خلال البطولة. مع تمنياتي لهم بالتوفيق في قادم المشاركات".

#مجلس_قناة_الكاس | حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتوج منتخب الجزائر بكأس بطولة مونديال العرب#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/u1j1xtYSPO — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2021

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يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

وسلّم أمير قطر كأس البطولة لـ"محاربي الصحراء" رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، بعد أن هنأ لاعبي المنتخب الجزائري يدا بيد على منصة التتويج.

يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT