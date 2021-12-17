صخرة دفاع "النشامى" يغادر الأردن

انضم مدافع المنتخب الأردني يزن العرب البالغ 25 عاما إلى فريق سيلانجور الماليزي بشكل رسمي لمدة موسم واحد.

وتعتبر هذه التجربة الاحترافية الأولى الذي سيخوضها صخرة دفاع المنتخب الأردني في مسيرته الكروية التي بدأها مع فريق الجزيرة ومثله في العديد من المسابقات المحلية وكأس الاتحاد الآسيوي، قبل أن ينتقل للوحدات لموسمين.

وشارك العرب في بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021"، وغاب بسبب الإصابة عن لقاء "النشامى" الأخير أمام مصر في ربع النهائي، والذي انتهى بفوز "الفراعنة" بنتيجة 3-1.

وسينضم العرب إلى مواطنه بهاء عبد الرحمن ليلعبا معا في نفس الفريق، حيث سبقه الأخير إلى سيلانجور قبل نحو شهر.

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ويعتبر سيلانجور من الأندية المميزة والعريقة في ماليزيا، حيث تأسس عام 1936، وحصد نحو 61 لقبا في تاريخه.

المصدر: وكالة عمون الإخبارية