صخرة دفاع "النشامى" يغادر الأردن
انضم مدافع المنتخب الأردني يزن العرب البالغ 25 عاما إلى فريق سيلانجور الماليزي بشكل رسمي لمدة موسم واحد.
وتعتبر هذه التجربة الاحترافية الأولى الذي سيخوضها صخرة دفاع المنتخب الأردني في مسيرته الكروية التي بدأها مع فريق الجزيرة ومثله في العديد من المسابقات المحلية وكأس الاتحاد الآسيوي، قبل أن ينتقل للوحدات لموسمين.
يزن العرب يوقع رسميًا لسيلانجور الماليزي#عمونhttps://t.co/ZV59G94zG3pic.twitter.com/XzLIKdrsQA— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) December 17, 2021
وشارك العرب في بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021"، وغاب بسبب الإصابة عن لقاء "النشامى" الأخير أمام مصر في ربع النهائي، والذي انتهى بفوز "الفراعنة" بنتيجة 3-1.
وسينضم العرب إلى مواطنه بهاء عبد الرحمن ليلعبا معا في نفس الفريق، حيث سبقه الأخير إلى سيلانجور قبل نحو شهر.
رسمياً .. يزن العرب يوقع لسيلانجور الماليزيhttps://t.co/92nMqu1Wk9#صوت_عمانpic.twitter.com/4dYC6mymn2— صوت عمان الإخباري (@ammanvoicenet) December 17, 2021
ويعتبر سيلانجور من الأندية المميزة والعريقة في ماليزيا، حيث تأسس عام 1936، وحصد نحو 61 لقبا في تاريخه.
المصدر: وكالة عمون الإخبارية
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