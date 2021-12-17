مباريات مرهونة بالإيقاف في حال إصابة لاعب أو حكم بمقذوف

أعلنت الحكومة الفرنسية عقب اجتماع مع ممثلين عن كرة القدم في البلاد أن أي مباراة بدوري الدرجتين الأولى أو الثانية ستتوقف بشكل نهائي عندما يصاب لاعب أو حكم بمقذوف يطلق من المدرجات.

في حالة وقوع حادثة في الملعب، سيتعين على وحدة أزمات مستقلة لا تضم رؤساء الأندية المعنية أن تقرر خلال 30 دقيقة كحد أقصى مصير المباراة، وفق ما أشار بيان وقع عليه وزراء الداخلية والرياضة والعدل.

اجتمع الثلاثي التنفيذي صباح الخميس مع فانسان لابرون رئيس رابطة دوري كرة القدم للمحترفين (أل أف بي)، نويل لو غرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكام والأندية واللاعبين والمحافظين.

وتأتي هذه القرارات نتيجة اجتماعات لخلية بدأت العمل في 23 نوفمبر، بعد يومين من توقف لقاء ليون ومرسيليا لإصابة قائد الأخير ديميتري باييت في رأسه بقارورة ماء بلاستيكية ألقيت من المدرجات.

Lyon have been docked a point for crowd trouble that saw Marseille midfielder Dimitri Payet hit by a bottle last month. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2021

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وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة حظر بيع وحمل العبوات البلاستيكية في ملاعب كرة القدم اعتبارا من "موعد أقصاه الاول من يوليو 2022"، كما ستكون هناك مراقبة مشددة وعقوبات لمنع "إدخال وحيازة واستخدام المقذوفات أو الألعاب النارية".

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى جميع أندية الدرجتين الأولى والثانية "أجهزة أمن مضادة للمقذوفات"، مثل سياج أمني، اعتبارا من موسم 2022-2023، والذي يمكن وضعه خلال مباريات معينة بناء على توصية من المحافظين.

المصدر:" أ ف ب"