تعرف على نتائج قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية ومجموعة "الموت"

أسفرت قرعة النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية التي جرت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية.

وتقرر إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية يومي 2 و8 يونيو المقبل، فيما ستلعب لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة يومي 8 و14 من نفس الشهر، على أن تقام الجولتان الخامسة والسادسة يومي 22 و27 سبتمبر.

وستجري مباريات نصف النهائي يومي 14 و15 يونيو 2023، بينما لقاء المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في الـ18 من نفس الشهر، يليه مباريات الملحق المؤهل إلى "اليورو" أيام 21 - 23 و24 - 26 مارس 2024.

وأوقعت القرعة منتخبات إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا في المجموعة الثالثة التي أطلق عليها "مجموعة الموت" ضمن المستوى الأول، بينما جاءت فرنسا حاملة اللقب في المجموعة الأولى، رفقة الدنمارك وكرواتيا والنمسا.

🏆 2022/23 Nations League draw ✅



Most exciting group is ____ 🤩#NationsLeaguepic.twitter.com/BT5F3scKPM — UEFA Nations League (@EURO2024) December 16, 2021

وجاءت نتائج القرعة كاملة كما يلي:

- المستوى الأول:

المجموعة الأولى: النمسا، كرواتيا، الدنمارك وفرنسا.

المجموعة الثانية: التشيك، سويسرا، البرتغال وإسبانيا.

المجموعة الثالثة: هنغاريا، إنجلترا، ألمانيا وإيطاليا.

المجموعة الرابعة: ويلز، بولندا، هولندا وبلجيكا.

- المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: أرمينيا، أيرلندا، إسكتلندا وأوكرانيا.

المجموعة الثانية: ألبانيا، إسرائيل، روسيا وآيسلندا.

المجموعة الثالثة: الجبل الأسود، رومانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة: سلوفينيا، صربيا، النرويج والسويد.

- المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: جزر فارو، ليتوانيا، لوكسمبورغ وتركيا.

المجموعة الثانية: (قبرص أو إستونيا)، كوسوفو، اليونان وأيرلندا الشمالية.

المجموعة الثالثة: (كازاخستان أو مولدوفا)، أذربيجان، بيلاروس وسلوفاكيا.

المجموعة الرابعة: جبل طارق، جورجيا، مقدونيا الشمالية وبلغاريا.

- المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: لاتفيا، أندورا، (كازاخستان أو مولدوفا) وليشتنشتاين.

المجموعة الثانية: سان مارينو، (قبرص أو إستونيا) ومالطا.

يذكر أن النسخة الماضية (الثانية) من البطولة توج فيها المنتخب الفرنسي، فيما رفع كأس النسخة الأولى المنتخب البرتغالي.

المصدر: وكالات