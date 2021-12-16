 
مباشر

الدوري الأمريكي لكرة السلة.. رميتان في آخر ثانيتين إحداهما من منتصف الملعب والثانية من آخره

الرياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة.. رميتان في آخر ثانيتين إحداهما من منتصف الملعب والثانية من آخره
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz2j

شهدت مباراة فريق "أوكلاهوما سيتي ثاندر" وضيفه "نيو أورليانز بيليكانز" نهاية دراماتيكية ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكية فجر اليوم الخميس.

وقبل ثانية واحدة و4 أجزاء من الثانية على نهاية المباراة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف بفارق 3 نقاط (110 - 107)، سجل أصحاب الأرض ثلاثية ليفرضوا التعادل (110 - 110) ولتقترب المباراة من التمديد.

ولكن ديفونتي غراهام نجم "نيو أورليانز" كان له رأي آخر، حيث رمى الكرة من نصف ملعبه باتجاه سلة الخصم لينتهي وقت المباراة رسميا والكرة في الهواء، قبل أن ترتطم الكرة في لوح سلة المنافس وتدخل في الحلقة ليسجل ثلاث نقاط عالمية ويقود فريقه للفوز بنتيجة 113 -110.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا