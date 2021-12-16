الدوري الأمريكي لكرة السلة.. رميتان في آخر ثانيتين إحداهما من منتصف الملعب والثانية من آخره
شهدت مباراة فريق "أوكلاهوما سيتي ثاندر" وضيفه "نيو أورليانز بيليكانز" نهاية دراماتيكية ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكية فجر اليوم الخميس.
وقبل ثانية واحدة و4 أجزاء من الثانية على نهاية المباراة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف بفارق 3 نقاط (110 - 107)، سجل أصحاب الأرض ثلاثية ليفرضوا التعادل (110 - 110) ولتقترب المباراة من التمديد.
"It's good if it goes....— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 16, 2021
HE BANKED IT IN!!!
HE BANKED IT IN!!!
HE BANKED IT IN!!!
THE PELICANS HAVE WON BY THE MOST IMPROBABLE SHOT YOU CAN EVEN THINK OF!!!"
-The great @NTGraff on call last night 📻#WBD | @ESPNRadioNOLApic.twitter.com/eNxkpSmkzW
ولكن ديفونتي غراهام نجم "نيو أورليانز" كان له رأي آخر، حيث رمى الكرة من نصف ملعبه باتجاه سلة الخصم لينتهي وقت المباراة رسميا والكرة في الهواء، قبل أن ترتطم الكرة في لوح سلة المنافس وتدخل في الحلقة ليسجل ثلاث نقاط عالمية ويقود فريقه للفوز بنتيجة 113 -110.
🤯🤯🤯— NBA (@NBA) December 16, 2021
Devonte' Graham WINS IT for the @PelicansNBA with the RIDICULOUS 3-quarter court #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTimepic.twitter.com/bpw9Htkrz4
المصدر: RT
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