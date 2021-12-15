بالفيديو.. سحر السنة الجديدة من "ريال بيتيس"

أقدم أنصار فريق ريال بيتس على مبادرة إنسانية خلال مباراة فريقهم أمام ريال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة الـ17 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الشوط الأول من المباراة الأخيرة لريال بيتيس على أرضه لعام 2021، احتفلت الجماهير بمناسبة احتلال فريقهم بنهاية العام أعلى مركز على لائحة ترتيب الليغا من أي موسم آخر منذ عام 1935.

واستمرارا لتقليد سنوي يتمثل في جمع الهدايا للأطفال المحرومين تحت شعار "لا ينبغي لأحد الاحتفال بعيد الميلاد بدون هدية"، قامت الجماهير في المدرجات برمي آلاف الألعاب المحشوة إلى أرض الملعب، قبل أن يجمع المتطوعون وموظفو الاستاد الدمى في أكياس كبيرة.

Real Betis fans threw thousands of stuffed toys onto the pitch at half-time yesterday 🧸



It's an annual tradition to make sure disadvantaged children don't go without a gift at Christmas ❤️🎁 pic.twitter.com/WYpfLKVUlt — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021

🧸🦁🦝



A great win yesterday, but the most important picture is this one.



The fans brought thousands of toys for children in need so everyone gets a present in these special weeks.



Thank you, Béticos! And special thanks to our volunteers! You are the best! pic.twitter.com/OCvEqisqcC — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 13, 2021

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وفقا لموقع The Local، طُلب من المشجعين إحضار هداياهم إلى الملعب، على ألا يزيد طولها عن 35 سم، ولا توجد فيها بطاريات.

وشكر مسؤولو النادي الجماهير عبر صفحة النادي الرئيسية في "تويتر" على مساهمتهم السخية لموسم الأعياد.

وذكرت صحيفة "غارديان" الإنجليزية أنه بمشاركة 52158 مشجعا تواجدوا في المدرجات، تم جمع أكثر من 19 ألف دمية.

ونالت المبادرة ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي، فيما تمنى العديد من المغردين أن يتم تبني هذه المبادرة من قبل المزيد من الأندية الرياضية في جميع أنحاء العالم.

بعد فوز ريال بيتيس برباعية نظيفة في المباراة، يتجه الفريق إلى موسم أعياد نهاية السنة وهو في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني.

المصدر: ewn.co.za