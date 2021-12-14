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مورينيو يقدم هدية لمشجع لنادي روما بعد سقوطه مغشيا عليه في الملعب

الرياضة

مورينيو يقدم هدية لمشجع لنادي روما بعد سقوطه مغشيا عليه في الملعب
AFP FILIPPO MONTEFORTE
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عرض جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما، إهداء سترته لمشجع للنادي نقل إلى مستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مواجهة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام سبيتسيا، الاثنين.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الصادرة في روما أن المشجع البالغ 23 عاما أصيب بأزمة قلبية خلال الشوط الأول وتم نقله إلى مستشفى.

وخيم الصمت على مدرجات مشجعي روما لنهاية المباراة التي انتهت بفوز فريقهم 2-0.

وقال مورينيو: "علمت بهذا الأمر عقب المباراة وأتمنى له الشفاء العاجل.

وتابع:"ليرسل لي قميصه وسيسعدني أن أهدي له سترتي ليرتديها في المباراة المقبلة هنا في هذه الأجواء الباردة".

ويحتل روما المركز السادس متأخرا بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

المصدر: "رويترز"

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