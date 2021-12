بالفيديو.. ميسي يزور معرض "إكسبو دبي 2020"

Messi visits Expo 2020 Dubai!



The Argentinian football star & the latest Ballon d'Or winner @TeamMessi visited Dubai Expo 2020 on Monday. He also met Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, the Commissioner-General of Expo 2020 Dubai. #Expo2020Dubai#Expo2020#LionelMessipic.twitter.com/VOJFVBFGuy