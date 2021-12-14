 
مباشر
عاجل
البيان الختامي للقمة الخليجية: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء

انتهاء التحقيقات في "تلاعب" باختبار لغة خضع له لويس سواريز في إيطاليا

الرياضة

انتهاء التحقيقات في
AFP JORGE GUERRERO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rygq

أنهى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاته في تلاعب مزعوم في اختبار لغة خضع له الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني قبل انتقال محتمل إلى يوفنتوس العام الماضي.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إنه سيغلق القضية حتى تصله قرائن جديدة "حيث لا توجد أدلة كافية لاثبات وجود خرق للنظام الرياضي الاتحادي".

إقرأ المزيد
فيديو مسرب.. سواريز أثناء تقديمه امتحان اللغة الإيطالية
فيديو مسرب.. سواريز أثناء تقديمه امتحان اللغة الإيطالية

وكان مدعون إيطاليون قالوا إنهم يملكون دليلا على حدوث تلاعب في اختبار اللغة الذي خضع له سواريز مهاجم برشلونة وقتها للحصول على الجنسية الإيطالية قبل صفقة انتقال محتملة إلى يوفنتوس في سبتمبر 2020.

واجتاز سواريز، المتزوج من سيدة من أصول إيطالية، الاختبار في جامعة الأجانب في بيروجيا.

وكانت هذه وسيلة سريعة للحصول على الجنسية بما يمكن يوفنتوس من التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني دون تخطي الحصة المحددة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ولكن سرعان ما أثيرت شكوك عبر وسائل الإعلام بشأن حصول سواريز على معاملة مميزة.

وقال المدعي العام في بيروجيا رافائيلي كانتوني إن التحقيقات كشفت أن الأسئلة تم الاتفاق عليها مع سواريز قبل الامتحان وتم تحديد الدرجة التي سيحصل عليها بالفعل رغم عدم إتقانه اللغة الإيطالية.

ونفت الجامعة ارتكاب أي مخالفات، قائلة في بيان إن تصرفاتها اتسمت "بالشفافية والصواب" وإنها على ثقة أن ذلك سيثبت في نهاية التحقيق.

وحصل سواريز على الدرجة المطلوبة لنيل الجنسية خلال 15 دقيقة وقال مشرف بعد الاختبار إنه احتاج فقط لإجراء الجزء الشفهي من الامتحان.

وكان على المتقدمين الآخرين لنيل الجنسية، والذين خضعوا لاختبار مستوى (بي1) في اليوم نفسه في روما، استكمال ورقة مكتوبة على مدار ساعتين ونصف الساعة.

وانتقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية المطاف.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا