انتهاء التحقيقات في "تلاعب" باختبار لغة خضع له لويس سواريز في إيطاليا

أنهى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاته في تلاعب مزعوم في اختبار لغة خضع له الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني قبل انتقال محتمل إلى يوفنتوس العام الماضي.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إنه سيغلق القضية حتى تصله قرائن جديدة "حيث لا توجد أدلة كافية لاثبات وجود خرق للنظام الرياضي الاتحادي".

The Italian Football Federation (FIGC) has ended its investigation into a language exam taken by Uruguay striker Luis Suarez ahead of a potential move to Juventus last year.https://t.co/POIF1jHsbN — SABC News (@SABCNews) December 14, 2021

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وكان مدعون إيطاليون قالوا إنهم يملكون دليلا على حدوث تلاعب في اختبار اللغة الذي خضع له سواريز مهاجم برشلونة وقتها للحصول على الجنسية الإيطالية قبل صفقة انتقال محتملة إلى يوفنتوس في سبتمبر 2020.

واجتاز سواريز، المتزوج من سيدة من أصول إيطالية، الاختبار في جامعة الأجانب في بيروجيا.

وكانت هذه وسيلة سريعة للحصول على الجنسية بما يمكن يوفنتوس من التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني دون تخطي الحصة المحددة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ولكن سرعان ما أثيرت شكوك عبر وسائل الإعلام بشأن حصول سواريز على معاملة مميزة.

وقال المدعي العام في بيروجيا رافائيلي كانتوني إن التحقيقات كشفت أن الأسئلة تم الاتفاق عليها مع سواريز قبل الامتحان وتم تحديد الدرجة التي سيحصل عليها بالفعل رغم عدم إتقانه اللغة الإيطالية.

ونفت الجامعة ارتكاب أي مخالفات، قائلة في بيان إن تصرفاتها اتسمت "بالشفافية والصواب" وإنها على ثقة أن ذلك سيثبت في نهاية التحقيق.

وحصل سواريز على الدرجة المطلوبة لنيل الجنسية خلال 15 دقيقة وقال مشرف بعد الاختبار إنه احتاج فقط لإجراء الجزء الشفهي من الامتحان.

وكان على المتقدمين الآخرين لنيل الجنسية، والذين خضعوا لاختبار مستوى (بي1) في اليوم نفسه في روما، استكمال ورقة مكتوبة على مدار ساعتين ونصف الساعة.

وانتقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية المطاف.

المصدر: "رويترز"