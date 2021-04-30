فيديو مسرب.. سواريز أثناء تقديمه امتحان اللغة الإيطالية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للأوروغوياني لويس سواريز، أثناء تقديمه امتحان اللغة الإيطالية للحصول على جنسيتها، من أجل الانضمام ليوفنتوس، خلال تفاوضه الصيف الماضي.

وخضع سواريز يوم 17 سبتمبر الماضي، لاختبار الجنسية الإيطالية في مدينة بيروجيا، من أجل انتقاله لنادي يوفنتوس، وذلك قبل انتقاله من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد.

وظهر سواريز في مقطع الفيديو وهو يجلس خلف الطاولة في قاعة للامتحانات، والتقط صورا مع أحد أعضاء اللجنة.

وانتشر مقطع الفيديو بعد أن أكدت تقارير صحفية إيطالية على إغلاق التحقيقات في قضية لويس ​سواريز​ التي خضع لها مهاجم أتليتكو ​​مدريد بعد اتهامه باحتمالية "غشه" في امتحان الأجانب للحصول على مستوى B1 في اللغة الإيطالية، وبالتالي الحصول على الجنسية هذه الدولة، خلال فترة تفاوضه الصيف الماضي، من أجل الانضمام لصفوف يوفنتوس.

ووفقا لمدعين عامين، فإن سواريز كانت لديه نسخة مسربة من الامتحان، حيث كان يعرف فيها جميع الإجابات، كما أن درجته كانت محددة مسبقا.

وقال مكتب المدعي العام في بيروجيا في بيان: "ظهرت بعض المخالفات في امتحان شهادة اللغة الإيطالية، الذي خاضه في 17 سبتمبر لاعب كرة القدم الأوروغواياني لويس ألبرتو سواريز دياز، وهو الامتحان المطلوب للحصول على الجنسية الإيطالية".

وأضاف "تبين من التحقيق أن الموضوعات في الاختبار قد تم الاتفاق عليها مسبقا مع مقدم الطلب، وأن العلامة النسبية قد حددت حتى قبل إجراء الاختبار".

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وأكدت صحيفة "توتو سبورت" أن التحقيقات أثبتت أن يوفنتوس قام بإرسال طلباته المحددة لجامعة بيروجيا من أجل تسريع حصول سواريز على الجنسية الإيطالية.

ولم يتخذ المدعي العام أي طلب رسمي في الوقت الحالي بينما تم إخطار المشتبه بهم الآخرين بإخطار إنهاء التحقيقات أما بالنسبة إلى باراتيشي وتشابيرو مسؤولي يوفنتوس، ستظل الإجراءات معلقة حتى تحديد الملف الرئيسي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس صرف النظر عن التعاقد مع سواريز، بعد تأخر عملية حصوله على الجواز الإيطالي، وهو شرط رئيسي للانتقال، لأن النادي لا يستطيع التعاقد مع لاعبين غير أوروبيين إضافيين.

وانتقل لويس سواريز (35 عاما) إلى صفوف أتلتيكو مدريد، وسجله له 19 هدفا حتى الآن في 27 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليساعد "الروخي بلانكوس" على التربع على عرش صدارة الدوري برصيد 72 نقطة، بعد الجولة 33 من "الليغا".

المصدر: وكالات