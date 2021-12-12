فحوى رسالة رونالدو.. ورحلة جورجينا مع أطفالهما للقطب الشمالي وسط الثلوج (صور)

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة تحفيز لزملائه في فريق مانشستر يونايتد، بعد الفوز على مضيفه نورويتش سيتي، السبت الماضي، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رونالدو هدف الفوز الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وكتب رونالدو "تدوينة" نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، نحن نعلم ما نريد وما يجب علينا فعله من أجل الحصول عليه، القرار يرجع إلينا! أحسنتم يا شباب! إلى الأمام أيها الشياطين!".

بينما شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز شريكة رونالدو، متابعيها بمجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، أثناء رحلة قامت بها مع أولادهما وسط الثلوج في القطب الشمالي.

وأرفقت جورجينا صورة بتعليق جاء فيه: "مع الحب من القطب الشمالي".

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المصدر: "facebook/Cristiano/instagram/georginagio"