هيلير يحطم رقم "الفتى الذهبي" ويهدد رقم رونالدو .. فيديو

خطف مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، الإيفواري سباستيان هيلير، الأضواء بتحقيقه عدة أرقام مميزة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2021-2022).

وساهم سباستيان هيلير بأهدافه في تحقيق فريق أياكس 6 انتصارات متتالية في دور المجموعات، بعد فوزه على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام، ضمن الجولة الختامية.

👀 Fastest to reach 10 Champions League goals:



👕6⃣ GAMES: Sébastien Haller

👕7⃣ GAMES: Erling Haaland



⚪️🔴⚪️ What a debut season for @HallerSeb! 👏@AFCAjax | #UCLpic.twitter.com/L7XQhySrL4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2021

إقرأ المزيد

وتصدر هيلير ترتيب هدافي الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" برصيد 10 أهداف، مبتعدا بفارق هدف واحد عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي أخفق في هز شباك ضيفه برشلونة، رغم فوز العملاق البافاري (3-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

كما أصبح هيلير (27 عاما) أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف في تاريخ دوري الأبطال، ليحطم رقم "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند (22 عاما) مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، الذي وصل إلى هدفه العاشر في أول 7 مباريات، في الموسم الماضي (2020-2021).

وسجل المهاجم الإيفواري في أول 6 مباريات له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو رقم تاريخي للبطولة، وليصبح أيضا ثاني لاعب يسجل في جميع مباريات دور المجموعات بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم (2017-2018)، والذي يعد الهداف التاريخي للبطولة برصيد 140 هدفا، وصاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد برصيد 17 هدفا، وفي عدد المباريات المتتالية برصيد 10 مواجهات.

إقرأ المزيد

وبات سباستيان هيلير يهدد رقمين قياسيين للنجم البرتغالي، الذي سجل 17 هدفا في ذلك الموسم، وهذا رقم قياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، وخلال 10 مباريات متتالية أيضا رقم قياسي، ولتحقيق ذلك، يتعين على المهاجم الإيفواري مساعدة فريقه أياكس بأهدافه في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة والتسجيل فيه أيضا، وفي مباراتي الدورين ربع النهائي وقبل النهائي.

ويمكن أن يصطدم أياكس أمستردام بأحد الأندية التالية بحسب نظام قرعة الدور ربع النهائي للبطولة: أتليتكو مدريد، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، بنفيكا، سالزبورغ، فياريال أو أتلانتا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعه الرسمي، أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ستجرى في مقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية، الاثنين المقبل، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

الأندية المتأهلة على رأس مجموعاتها

أياكس أمستردام، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ليل.

الأندية المتأهلة في مركز الوصافة

أتليتكو مدريد، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سبورتينغ لشبونة، بنفيكا، سالزبورغ، فياريال أو أتلانتا.

إقرأ المزيد

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع وعاءين، أحدهما يضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والآخر ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناء على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

ولا يمكن أن يتواجها فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

وستقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال أيام (15، و16، و22، و23) فبراير القادم، على أن تجرى مواجهات الإياب أيام (8، و9، و15، و16) مارس 2021.

المصدر: "RT + UEFA"