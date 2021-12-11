شاهد.. رونالدو ينقذ "الشياطين الحمر" من كمين نوريتش سيتي

نجا مانشستر يونايتد من كمين مضيفه نوريتش سيتي متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه عليه بشق الأنفس (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 16 "للبريمير ليغ".

ويعود الفضل في فوز "الشياطين الحمر" لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 27 نقطة، ويحتل المركز الخامس حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، يقبع نوريتش سيتي في قاع ترتيب أندية "البريمير ليغ" برصيد 10 نقاط فقط.

المصدر: RT