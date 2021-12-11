شاهد.. رونالدو ينقذ "الشياطين الحمر" من كمين نوريتش سيتي
Reuters CHRIS RADBURN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxr8
نجا مانشستر يونايتد من كمين مضيفه نوريتش سيتي متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه عليه بشق الأنفس (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 16 "للبريمير ليغ".
ويعود الفضل في فوز "الشياطين الحمر" لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 27 نقطة، ويحتل المركز الخامس حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري.
في المقابل، يقبع نوريتش سيتي في قاع ترتيب أندية "البريمير ليغ" برصيد 10 نقاط فقط.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.