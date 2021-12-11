مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نوريتش سيتي
يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نوريتش سيتي متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة 16 "للبريمير ليغ".
وسيبدأ الألماني دانييل فاركي (45 عاما)، المدير الفني لنادي نوريتش سيتي، هذه المباراة أمام ضيفه فريق "الشياطين الحمر"، بالتشكيلة الأساسية التالية:
🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨— Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 11, 2021
▪️ Kabak, Giannoulis, Rupp, Placheta, Sargent in
▪️ Gibson, Williams, Lees-Melou, Idah, Omobamidele out
▪️ Tomkinson and Byram on the bench#NCFC | #NORMUNpic.twitter.com/MEI4xbygZh
في المقابل، اختار الألماني الآخر رالف رانجنيك (63 عاما)، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه نوريتش سيتي:
اختيارات رالف رانجيك لتشكيل اليوم 🔴⚪⚫#يونايتد | #نورويتش_يونايتد— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 11, 2021
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 24 نقطة.
بينما يقبع نوريتش سيتي في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط فقط.
المصدر: "twitter/NorwichCityFC/ManUtd"
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