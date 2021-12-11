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مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نوريتش سيتي

الرياضة

مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نوريتش سيتي
Reuters PHIL NOBLE
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يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نوريتش سيتي متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة 16 "للبريمير ليغ".

وسيبدأ الألماني دانييل فاركي (45 عاما)، المدير الفني لنادي نوريتش سيتي، هذه المباراة أمام ضيفه فريق "الشياطين الحمر"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

في المقابل، اختار الألماني الآخر رالف رانجنيك (63 عاما)، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه نوريتش سيتي:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 24 نقطة.

بينما يقبع نوريتش سيتي في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط فقط.

المصدر: "twitter/NorwichCityFC/ManUtd" 

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