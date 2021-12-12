بونجاح يكشف مرشحه للفوز بكأس العرب

رشح المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، المنتخب المصري للتتويج ببطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وقال بونجاح في تصريحات تلفزيونية قبيل مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره المغربي التي أقيمت أمس ضمن الدور ربع النهائي وانتهت بفوز "محاربي الصحراء" بركلات الترجيح: "من الصعب ترشيح منتخب واحد، ولكن أؤكد أن المنتخب المصري إذا قال كلمته فهو مرشح للفوز بكأس العرب 2021، إلى جانب الجزائر".

إقرأ المزيد

وتابع الدولي الجزائري: "جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري الأول، يتابع البطولة وهي تعد فرصة جيدة للاعبين الشباب، ويجب الوقوف بجانبهم، خاصة وأنهم صغار في السن".

وأضاف بونجاح، الذي غاب عن لقاء المغرب بسبب الإصابة: "أخذت بعض الوقت للتأقلم مع هؤلاء اللاعبين الصغار (في المنتخب الجزائري الرديف)، خاصة وأنني اعتدت على اللعب بجانب المحترفين في أوروبا".

وأختتم بونجاح تصريحاته: "كأس العرب فرصة للشباب لتقديم أفضل ما عندهم، والفرصة قادمة لهم في المنتخب الأول".

وضمن منتخبا الجزائر ومصر التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، حيث يلعب الأول مع قطر، والثاني مع تونس، وهو ما يعني أن منتخبي "الفراعنة" و"محاربي الصحراء"، قد يصطدمان في نهائي البطولة، علما بأنهما تعادلا في دور المجموعات بهدف لمثله.

المصدر: الشروق