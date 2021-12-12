محرز يحتفل بطريقة خاصة بفوز الجزائر على المغرب (صورة)

احتفل النجم الجزائري، رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي، بطريقة خاصة بفوز منتخب بلاده على نظيره المغربي، أمس السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب "قطر 2021".

وبلغ منتخب الجزائر نصف نهائي البطولة، بعد فوزه بركلات الترجيح (5-3) على شقيقه المغربي، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وعقب المباراة، نشر محرز في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة للاعبي منتخب الجزائر وهم يحتفلون بالتأهل داخل الملعب وعلق قائلا: "الرجال".

وسيلعب المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي مع منتخب البلد المنظم، قطر، الأربعاء المقبل.

المصدر: RT