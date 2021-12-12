الـ"فيفا" يتغنى بالنجم الجزائري بلايلي بعد تألقه في مباراة المغرب

أكالت صفحة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المديح للنجم الجزائري، يوسف بلايلي، بعد تألقه الملفت مع "محاربي الصحراء" في لقاء المغرب، أمس السبت.

وخطف بلايلي الأضواء في "الديربي المغاربي" ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، بحصوله على ركلة جزاء انبرى لها زميله، ياسين براهيمي، بنجاح مفتتحا النتيجة، في الدقيقة 62، قبل أن يهز بلايلي بنفسه الشباك المغربية، في الدقيقة 102 من الشوط الإضافي الأول بهدف اعتبره كثيرون، أحد أجمل أهداف البطولة العربية.

وبلغ منتخب الجزائر نصف نهائي كأس العرب، بعد فوزه بركلات الترجيح (5-3) على شقيقه المغربي، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

ونشرت صفحة كأس العالم على موقع "تويتر"، صورة لبلايلي وكتبت: "حصل بلايلي على ركلة الجزاء التي سجلت منها الجزائر الهدف الأول أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب، كما سجل هدفا من حوالي 40 مترا".

وأضافت في تغريدة أخرى "هدف خيالي لبلايلي".

وبهذه النتيجة ضرب منتخب الجزائر موعدا في الدور نصف النهائي مع نظيره القطري مستضيف البطولة.

المصدر: "فيفا"