شاهد.. مصر ترد التحية للأردن في الوقت القاتل

أدرك المنتخب المصري التعادل أمام نظيره الأردني (1-1) في نهاية الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

وأحرز المهاجم الأردني يزن النعيمات هدف التقدم لمنتخب "النشامى" مبكرا عند الدقيقة 12 من بداية اللقاء المقام على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

فيديو | هدف منتخب الأردن الأول في مرمى مصر عبر يزن النعيمات في الدقيقة 12 في ربع نهائي مونديال العرب pic.twitter.com/aHW2CGIRx4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

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المصدر: RT