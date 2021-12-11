كأس العرب.. ترتيب الهدافين

انفرد المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، بصدارة هدافي بطولة كأس العرب "قطر 2021"، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره العماني وبلوغ الدور نصف النهائي.

وسجل الجزيري، الهدف الأول ليساهم في فوز تونس على عمان 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي.

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وبدوره، صعد القطري، المعزّ علي، إلى وصافة هدافي كأس العرب، بعدما سجل ثنائية ساهم بها في فوز منتخب بلاده على نظيره الإماراتي 5-0، في المباراة الثانية عن الدور ربع النهائي.

وفيما يلي ترتيب الهدافين في كأس العرب "قطر 2021":

- أربعة أهداف: التونسي سيف الدين الجزيري.

- ثلاثة أهداف: القطري المعزّ علي.

- هدفان: الجزائري بغداد بونجاح، والتونسي فراس بالعربي، والمغربيان عبد الإله الحافيظي وبدر بانون، والأردني يزن النعيمات، والعمانيان خالد الهاجري وأرشد العلوي، والقطريان أكرم عفيف وعبد العزيز حاتم، والتونسي يوسف المساكني.

المصدر: RT