أسطورة إنجلترا يطلق لقبا جديدا على صلاح ويكشف سبب تفضيله على ميسي

يرى أسطورة كرة القدم الإنجليزية، آلان شيرر، أن مهاجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، أفضل لاعب في العالم حاليا، بعد المستوى المبهر الذي أظهره هذا الموسم.

ومثل العديد من مشجعي كرة القدم، فإن شيرر، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، يشعر بالصدمة والارتباك من احتلال صلاح المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2021، والتي توج بها نجم باريس سان جريمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وأكد شيرر في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو"، أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم، مضيفا "صلاح هو الأفضل في العالم حاليا، هو أفضل هداف وأفضل لاعب".

وأطلق شيرر لقبا جديدا على صلاح، حيث وصفه قائلا: "الساحر الصغير يقوم بأداء مهامه بطريقة رائعة في أفضل دوري بالعالم، وضد أفضل الفرق".

وتابع: "صلاح حاسم دائما في أكبر المباريات سواء كانت ضد مانشستر سيتي، أو تشيلسي، أو مانشستر يونايتد، أو إيفرتون، أو أتلتيكو مدريد، أو ميلان"، في إشارة إلى تألق النجم المصري في مباريات فريقه ضد هذه الأندية هذا الموسم، حيث زار شباكها جميعها.

وأردف شيرر: "صلاح ينشر سحره أسبوعا بعد أسبوع، وعاما بعد عام، وأتساءل كيف حل بالمركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية الأخير.. هل يمكن لأي الشخص التخمين؟".

وأكمل شيرر: "هناك هوس بميسي ورونالدو، وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى هيمنتهما على كل شيء في العصر الحديث، وإذا منحتني فرصة اختيار أي لاعب لفريقي فسأختار صلاح".

وينافس صلاح حاليا للفوز بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2021 "ذا بيست"، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيعلن عن الفائز بهذه الجائزة، خلال حفل سيقام يوم الاثنين 17 يناير 2022، في مقر الـ"فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية.

المصدر: .liverpoolecho.co.uk