موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، حيث تلعب قطر المضيفة مع الإمارات في ديربي خليجي مثير، فيما تلتقي تونس مع عُمان.

وتقام مواجهة تونس وعمان في الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وسيكون ملعب المدينة التعليمية بالريان مسرحا للمباراة المرتقبة.

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ويستضيف ملعب "البيت"، في الخور لقاء قطر وضيفتها الإمارات، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويلتقي الفائز من لقاء تونس وعمان في الدور نصف النهائي مع المتأهل من لقاء مصر والأردن الذي يقام غدا السبت، فيما سيضرب الفائز من مواجهة قطر والإمارات، موعدا مع المتأهل من مباراة المغرب والجزائر التي تقام غدا أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب المغرب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، ويعتبر، إلى جانب الجزائر ومصر، أبرز المرشحين للفوز بنسخة "قطر 2021".

المصدر: RT