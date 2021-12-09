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ليفربول يبرز أربعة أرقام قياسية جديدة لصلاح

الرياضة

ليفربول يبرز أربعة أرقام قياسية جديدة لصلاح
Reuters
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أبرز نادي ليفربول، أربعة أرقام قياسية جديدة، حققها نجمه المصري محمد صلاح، خلال مباراة الفريق ضد ميلان 2-1، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في شباك ميلان (1-1)، في الدقيقة 36، قبل أن يحرز زميله البلجيكي ديفوك أوريجي، هدف فوز "الريدز"، في الدقيقة 55.

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وقال نادي ليفربول عبر موقعه، إن صلاح أصبح ثالث أسرع لاعب في الفريق يسجل 20 هدفا في موسم واحد، بعد إيان راش (1986)، وروجر هانت (1961).

وأضاف أن النجم المصري، سجل الآن 20 هدفا على الأقل في الموسم الخامس له على التوالي مع ليفربول، وهو أول لاعب من الفريق الأحمر يفعل ذلك منذ راش (1981-1982).

وأشار موقع ليفربول إلى أن أهداف صلاح السبعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هي أكبر عدد يسجله أي لاعب من ليفربول في دور المجموعات بمسابقة أوروبية.

وأصبح صلاح أيضا أول لاعب في "الريدز" يسجل هدفا على الأقل في خمس مباريات بدور المجموعات من نفس الموسم الأوروبي.

المصدر: liverpoolfc.com

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