تعرف على مكافأة منتخب مصر بعد بلوغه ربع نهائي كأس العرب

حصل المنتخب المصري على جائزة التأهل إلى الدور ربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر، والتي رصدتها اللجنة المنظمة وقدرها 750 ألف دولار.

وحصل منتخب "الفراعنة" إضافة إلى 750 ألف دولار مقابل بلوغه دور الثمانية الكبار في البطولة، على 500 ألف دولار أخرى، وهو المبلغ الذي حصل عليه كل المنتخبات بمجرد المشاركة في البطولة.

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وتصدر منتخب مصر قائمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بأفضلية "اللعب النظيف" على وصيفه الجزائري، بعد تعادلهما بالنقاط والأهداف المسجلة وفارق الأهداف والمواجهة المباشرة.

وضرب منتخب "الفراعنة" موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره الأردني يوم السبت المقبل، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

بينما اصطدم منتخب الجزائر بنظيره المغربي بطل المجموعة الثالثة، وستقام المباراة بينهما يوم السبت المقبل أيضا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد الثمامة في العاصمة الدوحة.

المصدر: وكالات