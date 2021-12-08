 
مباشر

تعرف على مكافأة منتخب مصر بعد بلوغه ربع نهائي كأس العرب

الرياضة

تعرف على مكافأة منتخب مصر بعد بلوغه ربع نهائي كأس العرب
Reuters /Amr Abdallah Dalsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx1o

حصل المنتخب المصري على جائزة التأهل إلى الدور ربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر، والتي رصدتها اللجنة المنظمة وقدرها 750 ألف دولار.

وحصل منتخب "الفراعنة" إضافة إلى 750 ألف دولار مقابل بلوغه دور الثمانية الكبار في البطولة، على 500 ألف دولار أخرى، وهو المبلغ الذي حصل عليه كل المنتخبات بمجرد المشاركة في البطولة.

إقرأ المزيد
حادثة قد تمنح نقاط مباراة مصر لمنتخب الجزائر في كأس العرب 2021
حادثة قد تمنح نقاط مباراة مصر لمنتخب الجزائر في كأس العرب 2021
إقرأ المزيد
شاهد.. تعادل بطعم الفوز لمصر أمام الجزائر في كأس العرب 2021
شاهد.. تعادل بطعم الفوز لمصر أمام الجزائر في كأس العرب 2021

وتصدر منتخب مصر قائمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بأفضلية "اللعب النظيف" على وصيفه الجزائري، بعد تعادلهما بالنقاط والأهداف المسجلة وفارق الأهداف والمواجهة المباشرة.

وضرب منتخب "الفراعنة" موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره الأردني يوم السبت المقبل، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

بينما اصطدم منتخب الجزائر بنظيره المغربي بطل المجموعة الثالثة، وستقام المباراة بينهما يوم السبت المقبل أيضا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد الثمامة في العاصمة الدوحة. 

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا